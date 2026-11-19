Durante el procedimiento, el conductor se molestó con el agente que lo había detenido para realizarle la prueba de alcoholemia.
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Durante la noche del pasado miércoles 18 de noviembre, agentes de la Policía Municipal de Tránsito detuvieron a un conductor que aparentemente circulaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas en la zona 10 de la ciudad.
El hecho sucedió en la 25 avenida y 20 calle, de la zona mencionada y el procedimiento quedó grabado por uno de los agentes, por lo que se logró observar que el conductor se habría molestado luego que las autoridades lo detuvieran.
Tras conversar con él y persuadirlo para que diera su consentimiento, se realizó la prueba de alcoholemia, dando resultado positivo. El aparato indicó que el hombre circulaba con 0.143 gramos de alcohol por cada litro de sangre.
El conductor permaneció retenido mientras se esperaba la llegada de una persona responsable que pudiera brindarle apoyo y trasladarlo de manera segura.
Al confirmar el hecho, fue sancionado con la multa conforme a la normativa vigente de Q 5,000.