Un video muestra el momento en que un motorista se salva de ser arrollado mientras circulaba sobre la ruta.
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Un conductor captó cómo una maniobra inesperada estuvo a punto de terminar en una fuerte colisión en el municipio de Santa Catarina Pinula.
Las imágenes muestran cómo un vehículo circulaba sobre la ruta cuando un motorista, acompañado de una mujer, apareció en la vía.
Ambos continuaron su marcha sin percatarse de que el automóvil realizaría un cruce, lo que provocó que la motocicleta impactara contra la parte trasera del vehículo.
Mira:
La motocicleta perdió estabilidad tras el impacto, pero el motorista logró reincorporarse y continuar su marcha.
Las autoridades de tránsito hacen un llamado a los automovilistas a conducir con precaución y recuerdan a los motoristas la importancia de utilizar casco de protección para prevenir accidentes.