Un cortocircuito sorprendió durante el paso de una procesión este sábado.
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Esta noche del sábado 21 de noviembre se registró un cortocircuito mientras que un anda procesional realizaba su recorrido en la Antigua Guatemala.
Mientras que el paso de la procesión de la iglesia de La Merced era contemplado por cientos de feligreses, las varas que levantaban el tendido eléctrico provocaron un cortocircuito.
Del cableado eléctrico fueron expulsados destellos de fuego lo que generó alarma durante el paso de la procesión. Sin embargo, no se reportaron personas heridas.
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