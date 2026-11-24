El Al Nassr consiguió este martes una valiosa victoria por 2-1 frente al Al Sadd de Qatar, en un duelo correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions Asiática.
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El conjunto árabe sumó tres puntos importantes en su lucha por mantenerse entre los primeros ocho clasificados, mientras Cristiano Ronaldo continúa escribiendo capítulos históricos en su carrera.
El astro portugués fue protagonista al abrir el marcador al minuto 13, desde el punto penal, para alcanzar los 987 goles oficiales en su trayectoria profesional. Con esta nueva anotación, el "Bicho" quedó a solamente 13 tantos de llegar a la impresionante cifra de los mil goles, un objetivo que mantiene ilusionados a sus seguidores alrededor del mundo.
Sin embargo, el Al Sadd reaccionó y encontró el empate al minuto 22, por medio de Mohamed Waad, quien devolvió la igualdad al encuentro antes del descanso.
En la segunda mitad, el Al Nassr volvió a tomar el control y encontró la diferencia gracias a Joao Félix. El portugués firmó una espectacular chilena al minuto 52, enviando el balón al ángulo y convirtiendo uno de los goles que sin duda será nominado a varios premios.
La anotación terminó siendo definitiva para asegurar el triunfo del equipo saudí, que llegó a nueve puntos y se ubica en la quinta posición del Grupo B. Con este resultado, el Al Nassr permanece dentro de los ocho puestos que otorgan clasificación a la siguiente fase del torneo continental.
*Con información de agencias