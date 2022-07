El video que muestra a alumnos con malestares físicos en "La Academia"

Recientemente salió a luz el video donde se aprecia a algunos alumnos con cansancio, malestar y hablando de sus síntomas en sus actividades dentro de "La Academia".



Durante el streaming 24/7 los participantes lucían cansados e incluso estaban en cama, Rubí expresó sus síntomas antes de que se informara de manera pública que era positiva a coronavirus.

"Algo para las nauseas, tengo ganas de vomitar... me levanté varias veces", dijo Andrés, agregando que presentó diarrea.

"Tengo hambre, tengo sueño, me duele el cuerpo, no sé qué hacer...me siento muy mal y me duele la cabeza también", dijo Rubí, mientras estaba en la cocina buscando algo para comer.

El clip se publicó a través de "Venga La Alegría", de TV Azteca Uno. El crítico Horacio Villalobos y los presentadores del programa contaron que la casa donde conviven los académicos fue desinfectada.

La Academia fue tendencia el fin de semana pues en el concierto del domingo algunos de los alumnos mostraron malestares, cansancio y agotamiento, esto se reflejó en sus presentaciones.

Alexander Acha culpó a la dieta que les proporcionó una nutricionista que llegó a controlar su dieta, aunque la especialista fue removida de su cargo los síntomas continuaron y la producción decidió enviarlos a una evaluación médica.

Rubí dio positivo a Covid-19, mientras Nelson, Andrés, Eduardo y Santiago presentaron deshidratación y dieron negativo. Aún está pendiente la prueba de Mar y Cesia, además de los maestros y el resto de la producción, por ello se tomó la decisión de suspender las actividades hasta nuevo aviso.

