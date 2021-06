Video: impresionante momento en que motociclista cae al suelo sin lesiones

Durante la competencia del Gran Premio de los Países Bajos, MotoGP, uno de los más experimentados motociclistas sufre una caía mientras iba a toda velocidad e impresionantemente sale ileso.

Se trata Valetino Rossi, exacampeón del MotoGP y ganador de nueve títulos mundiales, un italiano de 42 años reconocido por su talento. Sin embargo, mientras daba el máximo en la carrera, pierde el control y al cae al suelo y su moto sale rodando al lado opuesto, destruyéndose.

Increíblemente, Rossi se logra levantar y caminar por sí solo, aunque los paramédicos llegaron al lugar para examinarlo, confirmando que no sufrió lesiones.

El accidente sucedió cuando recorría la curva siete durante el Gran Premio del MotoGP de los Países Bajos en Assen, la catedral de las motos.

Rossi declaró a La Gazzetta Dello Sport: “Ha sido una lástima, porque mi ritmo no era malo. Hice una mala largada, así que me he encontrado muy atrás e intenté adelantar, pero cuando seguí a otra moto mi neumático delantero tuvo algunos problemas y perdí agarre”.