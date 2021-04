Video: El futbolista con más mala suerte del mundo, recibió tres pelotazos en la misma jugada

Un jugador de la Bundesliga vivió este sábado un momento que quedará grabado en la mente de quienes vieron la inusual jugada, en la que un jugador recibió tres pelotazos que lo derribaron en unos cuantos segundos.

Un incidente insólito ocurrió en el encuentro que protagonizaron Union Berlín y Werder Bremen, por la jornada 31 de la liga de Alemania. En una situación de ataque para el equipo local, el jugador Robert Andrich le pegó tres pelotazos seguidos a Marco Friedl.

Era un tiro de esquina para Berlín, el jugador local remató de primera para buscar abrir la cuenta, pero la pelota fue directo al defensor rival, que automáticamente quedó tendido en el suelo. El rebote le volvió a quedar a Andrich, quien sacó un centro razo e hizo que la pelota volviera a pegarle a Friedl.

Cuando el árbitro ya había anulado la jugada, la pelota quedó en poder del jugador de Unión, quien al devolverla volvió a darle a Friedl.

Por si fuera poco, además de recibir tres pelotazos, el Werder Bremen perdió.

Mira aquí el momento: