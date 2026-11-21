Los residentes de Guasave, Sinaloa en México vivieron momentos de pánico y angustia durante la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI.
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En un operativo, las autoridades pidieron a los pobladores resguardarse sin informar qué estaba ocurriendo, pronto comenzó el fuego cruzado donde los civiles quedaron en medio de las balas.
El operativo fue realizado la noche del viernes 20 de noviembre en coordinación con agencias de inteligencia de Estados Unidos y mientras esto ocurría algunos pobladores seguían en actividades de ocio o regresando a sus hogares.
En redes sociales destacó la grabación de una usuaria en un estadio de béisbol, donde jugaban los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán en el Kuroda Park.
Al escuchar disparos con armas de alto calibre y bombazos, entraron en pánico y corrieron hacia los pasillos para protegerse, con gritos de "¡Agánchense!".
Varias aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana comenzaron a recorrer la zona lanzando balas desde el aire, en ese momento los grupos armados del grupo delictivo comenzaron a responder en un fuerte enfrentamiento.
Bloqueos e incendios se suscitaron provocando estupor entre los residentes.
El exitoso operativo
Fausto Isidro Meza-Flores, alias 'Chapo Isidro', considerado el principal líder narcotraficante activo, fue capturado en una noche de pánico en ciudad de Sinaloa.
También se capturó a Germán N, alias 'Serafín, segundo al mando de la organización criminal liderada por Meza-Flores (también conocida como 'Los Mazatlecos'); y José N, operador financiero del mismo grupo.
Los detenidos fueron trasladados a Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, luego de esto se registraron bloqueos en varios sectores.
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