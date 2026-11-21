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Los residentes de Guasave, Sinaloa en México vivieron momentos de pánico y angustia durante la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

EN CONTEXTO: México confirma la captura de uno de los 10 más buscados por el FBI

En un operativo, las autoridades pidieron a los pobladores resguardarse sin informar qué estaba ocurriendo, pronto comenzó el fuego cruzado donde los civiles quedaron en medio de las balas.

Momento en el que se suspende el partido de Béisbol por la balacera registrada esta noche en #Guasave #Sinaloa https://t.co/0YPOpycaKw — Águeda Barojas (@AguedaBarojas) November 21, 2026

El operativo fue realizado la noche del viernes 20 de noviembre en coordinación con agencias de inteligencia de Estados Unidos y mientras esto ocurría algunos pobladores seguían en actividades de ocio o regresando a sus hogares.

En redes sociales destacó la grabación de una usuaria en un estadio de béisbol, donde jugaban los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán en el Kuroda Park.

Al escuchar disparos con armas de alto calibre y bombazos, entraron en pánico y corrieron hacia los pasillos para protegerse, con gritos de "¡Agánchense!".

Varias aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana comenzaron a recorrer la zona lanzando balas desde el aire, en ese momento los grupos armados del grupo delictivo comenzaron a responder en un fuerte enfrentamiento.

Bloqueos e incendios se suscitaron provocando estupor entre los residentes.

El exitoso operativo

Fausto Isidro Meza-Flores, alias 'Chapo Isidro', considerado el principal líder narcotraficante activo, fue capturado en una noche de pánico en ciudad de Sinaloa.

También se capturó a Germán N, alias 'Serafín, segundo al mando de la organización criminal liderada por Meza-Flores (también conocida como 'Los Mazatlecos'); y José N, operador financiero del mismo grupo.

Los detenidos fueron trasladados a Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, luego de esto se registraron bloqueos en varios sectores.

MIRA:

Un fuerte enfrentamiento entre el ejército y grupos armados se registra esta noche en Guasave Sinaloa. Hay tiroteos, narcobloqueos y helicópteros disparando desde el aire. https://t.co/dcdgDGrLDc — Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) November 21, 2026

¡SE DESATÓ EL INFIERNO EN GUASAVE, SINALOA! Habitantes reportan un fuerte enfrentamiento entre fuerzas federales y grupos del crimen organizado. Hasta el momento se desconoce el motivo del operativo, pero su magnitud, que incluye hasta helicópteros, hace pensar que podría tratarse de un pez gordo del narcotráfico. Mientras tanto, la inútil de Sheinbaum prefiere perder el tiempo pidiendo osos panda a China y hablando de soberanía en el desfile de la Revolución, mientras medio país está controlado por el crimen organizado. ¡QUÉ PINCHE IMPOTENCIA! Sinaloa está perdido. Qué dolor y qué rabia ver así a la tierra que me vio nacer. — Marcel Carrillo (@marcelcarrillog) November 21, 2026

ZONA DE GUERRA EN SINALOA ; Hay carreteras cerradas en y tiroteos desde helicóptero , cada día peor ! https://t.co/NsLaDNGj06 — Mario Di Costanzo (@mario_dico50) November 21, 2026

¡EN MEDIO DEL FUEGO CRUZADO! Un reportero de @Meganoticiascln quedó en medio de la balacera registrada en Guasave, #Sinaloa, durante los hechos de narcoterrorismo. https://t.co/0HC5e7XE6i — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026