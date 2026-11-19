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La escena del crimen se encuentra acordonada para que peritos del Ministerio Público analicen el área.

OTRAS NOTICIAS: Ataque armado en Mixco deja una mujer fallecida

Esta mañana se registró un hecho armado en a zona 4 de Mixco, donde una mujer falleció debido a múltiples heridas de proyectil de arma de fuego.

A la llegada de los Bomberos Voluntarios, encontraron a una mujer quien ya no contaba con signos vitales dentro de un vehículo.

El hecho se reportó en el bulevar El Pedregal, cuando la víctima se transportaba en su vehículo y fue atacada por desconocidos, provocando que perdiera el control y sufriera una fuerte colisión.

Así quedó el vehículo en el que viajaba Evelyn Marisol Leiva Madrid de 46 años, quien fue víctima de un ataque armado en el bulevar El Pedregal, zona 4 de Mixco, esta mañana. : Estuardo Paredes https://t.co/M1t2ieadGl — Reychel Méndez (@ReychelMendezg) November 19, 2026

La mujer fue identificada como Evelyn Marisol Leiva Madrid de 46 años.

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil para resguardar la escena y acordonarla en espera del Ministerio Público.

Hasta ahora se desconocen las circunstancias en las que sucedieron los hechos, por lo que las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes.