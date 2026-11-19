La escena del crimen se encuentra acordonada para que peritos del Ministerio Público analicen el área.
OTRAS NOTICIAS: Ataque armado en Mixco deja una mujer fallecida
Esta mañana se registró un hecho armado en a zona 4 de Mixco, donde una mujer falleció debido a múltiples heridas de proyectil de arma de fuego.
A la llegada de los Bomberos Voluntarios, encontraron a una mujer quien ya no contaba con signos vitales dentro de un vehículo.
El hecho se reportó en el bulevar El Pedregal, cuando la víctima se transportaba en su vehículo y fue atacada por desconocidos, provocando que perdiera el control y sufriera una fuerte colisión.
La mujer fue identificada como Evelyn Marisol Leiva Madrid de 46 años.
Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil para resguardar la escena y acordonarla en espera del Ministerio Público.
Hasta ahora se desconocen las circunstancias en las que sucedieron los hechos, por lo que las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes.