El ataque armado dejó un fallecido de aproximadamente 28 años en el interior del parque de un residencial en zona 18.
OTRAS NOTICIAS: Ataque armado en parque de un residencial deja un hombre fallecido
Esta tarde, un hecho de violencia cobró la vida de un hombre de aproximadamente 28 años en un residencial en la zona 18 de la ciudad.
La víctima mortal fue localizada con un disparo en la cabeza, según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC).
Bomberos Municipales atendieron esta emergencia y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.
Hasta ahora se desconoce la identidad del fallecido, aunque la PNC indicó que vestía playera azul, gorro verde y pantalón de lona azul. Las investigaciones preliminares señalan que el ataque podría deberse a una rivalidad entre pandillas.
Por medio de un video compartido por los socorristas, se evidenciaron los momentos posteriores del ataque, donde se observa que agentes de la PNC resguardaban la escena del crimen mientras llegaba el Ministerio Público a realizar las diligencias correspondientes.