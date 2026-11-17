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Según información compartida por la parroquia, los objetos incendiados pertenecían a una persona en situación de calle que falleció.

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Por medio de un video capturado desde una cámara de vigilancia en cercanías de la Parroquia San Juan María Vianney, en la zona 5 de la ciudad, se evidenciaron actos de vandalismo a un costado del templo durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre.

Esta parroquia que también es conocida como Iglesia Santo Cura de Ars o "del Padre Chemita", dio a conocer que desde hace algunos años, un grupo de personas en situación de calle se han instalado en los alrededores y viven ahí, por lo que se ha denunciado a la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala debido a que en frecuentes ocasiones se han registrado actos similares.

Según indicaron, los objetos que fueron incendiados pertenecían a una persona en la misma situación, la cual fue localizada sin vida en los alrededores de la iglesia.

En las imágenes proporcionadas se observa que una mujer lanza objetos a las llamas, entre ellos una silla, mientras mantiene una discusión con otro de los integrantes de este grupo.

Así encontraron la escena en horas de la mañana. (Foto: Parroquia San Juan María Vianney, zona 5 Guatemala)

Ante estas circunstancias, la Parroquia presentó su denuncia al Ministerio Público y manifestó que ya habían tratado de brindar ayuda a estas personas a través de las instituciones correspondientes.

Además, indicaron que han decidido mantener el templo y la oficina parroquial cerrados hasta nuevo aviso.