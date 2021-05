Video: Niña de 11 años evita secuestro en Estados Unidos

Una niña de 11 años jugaba frente a su casa cuando un hombre se bajó de su carro e intentó secuestrarla, pero ella forcejeó y no lo permitió.

Un hombre intentó secuestrar a una niña de 11 años en el condado de Escambia en Florida, Estados Unidos.

El incidente se registró la mañana de este miércoles, cuando la niña se encontraba jugando cerca de su casa.

El hombre estacionó su vehículo, corrió a donde estaba la niña y la cargó, pero la menor forcejeó y logró escapar.

"Ella luchó y nunca se rindió", dijo el alguacil Chip Simmons en declaraciones a la cadena estadounidense NBC.

WATCH: "She fought, and she never gave up."



A Florida man was arrested after an 11-year-old girl fought back during an attempted kidnapping and escaped to safety earlier in the morning, the Escambia County sheriff said. https://t.co/gyy7cIJL9F pic.twitter.com/z9pR0ofXUq — NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) May 19, 2021

Por este caso fue capturado Jared Paul Stanga, de 30 años, quien enfrenta cargos por intento de secuestro de un niño, asalto agravado y agresión.