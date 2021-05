Video: Orca sorprende con enorme salto y choca en el aire con un delfín

El capitán de un bote que estaba junto a varios turistas para observar delfines en el mar, captó el insólito momento en que una orca realizó un gran salto y chocó en el aire con un delfín.

Una orca de casi 9 metros dio un salto espectacular, de unos 6 metros de altura, cerca de las embarcaciones donde se encontraba Miguel Cuevas, capitán de una de esas naves y quien grabó la escena.

I recently saw an episode about orcas and their behavior. I saw how they even feed on their own family circle, in this case dolphins.They attack first at the surface, lower them into the depths of the ocean until they drown, and then eat them. ( @afelandrina ) pic.twitter.com/pnPmgbQLdU — Roberto Ochoa (@robertoochoahe) May 18, 2021

Cuevas relató al medio Sud Californiano que esos "gigantes del mar" buscan separar a los delfines de su grupo para usarlos de alimento.

Para ello, acorralan al delfín como se muestra en el video, dando un salto para golpearlo.

No solo comen delfines

Las ballenas asesinas también se alimentan de la mayoría de las especies de mamíferos marinos (excepto delfines de río y manatíes), aves marinas, tortugas marinas, muchas especies de peces (incluidos tiburones y rayas), explica Cuevas al diario californiano.