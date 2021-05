EE.UU.: Pequeño panda hace su debut en público y enternece (video)

En su primera aparición pública, el oso panda deleitó con su belleza y curiosidad.

El cachorro nació el pasado 21 de agosto del 2020 en el Zoológico Nacional Smitsonian, ubicado en Washingtonn DC, Estados Unidos, producto de una inseminación artificial.

Es el cuarto hijo de Mei Xiang (mamá) y Tian Tian (papá).

Xiao Qi Ji solo se había podido apreciar de forma virtual mediante videos publicados en Youtube a partir de finales de enero del presente año. Ahora hace su debut público para poder ser visto en persona.

Viajará a China

Está previsto que la cría viajará a China para encontrarse con sus padres, un acuerdo entre los gobiernos de EEUU y China.

Míralo aquí: