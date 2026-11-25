Un agente de la PMT de San Miguel Petapa fue agredido por un piloto de bus en la vía pública y las imágenes quedaron grabadas.
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Una cámara de seguridad captó el momento en que un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa fue agredido por un piloto de bus extraurbano.
El hecho ocurrió en la 7a. avenida del casco central de dicho municipio, en donde el autobús obstaculizaba el paso vehicular en una de las vías alternas habilitadas por trabajos municipales.
Por lo tanto, el agente de la PMT le solicitó al piloto del bus que lo retirara para que volviera a quedar liberada por completo la vía, pero el conductor se molestó y agredió verbal y físicamente al agente, quien cayó derribado al suelo.
Tras lo ocurrido, le colocaron la sanción correspondiente al piloto y también se le consignó la licencia de conducir por faltarle el respeto a la autoridad, según informó la PMT.