Video: puma camina por las calles de San Francisco en EE.UU.

Un puma fue visto San Francisco, California, según CBS San Francisco. El animal fue captado por una cámara de timbre Ring después de las 3 de la mañana del pasado martes 18 de mayo, en el barrio de Portola y en el parque Bernal Heights.



Los testigos llamaron a la entidad de cuidado animal San Francisco Animal Care & Control, cuyos representantes vieron imágenes del animal y notaron que tenía un collar.

Con la ayuda del Departamento de Pesca y Vida Silvestre, la agencia pudo determinar que el animal llevaba puesto un collar distintivo del Proyecto Puma, un programa de conservación que rastrea gatos salvajes en el área de la Bahía.

La última lectura en el collar confirmó que el animal deambulaba cerca del vecindario de Bernal Heights. Animal Care and Control cree que el puma estaba perdido y ya podría haber regresado a casa.