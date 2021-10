Esto fue lo que Gabby Petito le dijo a la policía sobre su novio antes de desaparecer

La policía de Moab, Utah, publicó un nuevo video de la cámara corporal de otro policía que revela lo que Gabby Petito le dijo sobre lo que ocurría con su novio.

Gabby Petito reveló más información al agente, mientras su compañero que llevaba la cámara entrevistaba a su novio, Brian Laundrie.

El policía le hizo otras preguntas a la joven mientras ella estaba en el auto de las autoridades, pues la habían separado de Brian para interrogarlos a ambos.

"Voy a hablarte francamente, tengo una hija de tu edad y te miro a ti y no te veo como sospechosa, pero si como víctima...", le dijo, agregando "Recuerdo haber pasado por tu edad, y veo tu ansiedad y debes ser víctima de esto", le explicó.

"¿Pero te golpeó?, quiero decir, está bien si dices que le pegaste y entiendo si te pegó, pero solo queremos saber la verdad, si realmente te pegó", se escucha la voz del policía interrogando.

"Supongo que sí, pero yo le pegué primero", explicó la joven.

"¿Dónde te pegó?, no te preocupes, sé sincera?

"Bueno, me agarró la cara así, No me golpeó en la cara, no me pegó en la cara", reveló ella.

"¿Te abofeteó o qué?, dijo el oficial.

"Bueno, me agarró con su uña y por eso tengo un corte, puedo sentirlo", dijo ella entre lágrimas.

Sin rastros del sospechoso

Ya se cumplieron dos semanas de búsqueda de Brian Laundrie y agentes del FBI fueron vistos en la casa de los Laundrie, entrando a la casa con dos bolsas y saliendo solo con una, también revisaron un camper estacionado en la vivienda. Al parecer, están recolectando objetos personales del Brian.

El abogado de la familia confirmó que Laundrie se fue a acampar con su familia en un parque a 70 millas de su casa, días después de que Brian regresara a casa sin Petito.

La policía de North Port dice que entre el 10 y 11 de septiembre se recibieron dos llamadas del padre de Gabby Pettito en Nueva York.

El 11 de septiembre las autoridades llegaron a la casa de la familia en Florida, según dicen se les entregó la información para su abogado.

Seis días después, la familia Laundrie reportó que Brian había desaparecido tras decir que había ido a una reserva natural. Aún no hay información del paradero de Brian.

