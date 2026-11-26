-

En cuestión de segundos fue robada una motocicleta que se encontraba estacionada en la zona 16.

OTRAS NOTICIAS: Camión se queda sin frenos y termina empotrado en Villa Nueva

Una cámara de seguridad captó el momento en que fue robada una motocicleta en el bulevar Lourdes, en la zona 16 de la ciudad capital.

En las imágenes se observa cuando dos delincuentes a bordo de otra motocicleta logran robar en cuestión de segundos el vehículo estacionado.

Uno de ellos con gorro pasamontañas y gorra, manipuló el interruptor de encendido con una herramienta y a plena luz del día se llevaron la motocicleta.

Mira aquí el video:

Una motocicleta fue robada a plena luz del día en el bulevar Lourdes, zona 16. Video: Redes sociales https://t.co/hEBwHBTXvU — Geber Osorio (@OsorioGeber) November 26, 2026

El robo ha causado indignación debido a la inseguridad en los distintos sectores del país.