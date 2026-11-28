El sismo de 5 grados provocó pánico y dejó daños en estructuras del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles este sábado.
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Un sismo de magnitud 5,0 se produjo frente a la costa del sur de California el sábado, lo que hizo temblar las ventanas en el área de Los Ángeles y obligó a un avión a abortar el aterrizaje en el aeropuerto de la ciudad.
El movimiento telúrico se sintió cerca de Manhattan Beach, una ciudad cercana a Los Ángeles, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Las autoridades de California advirtieron a los residentes de la zona que debían estar preparados para posibles réplicas.
Imágenes que circulan en las redes sociales mostraron que el sismo activó alarmas de autos en Los Ángeles y obligó a un avión de Delta Airlines a abortar el aterrizaje justo cuando se aproximaba al aeropuerto e incluso en las instalaciones de terminal aérea se reporto daños estructurales.
Horas más tarde, se reportó además dos replicas de magnitud 3,0 y 2,5 en las áreas de Hermosa Beach y Manhattan Beach.
La costa oeste de Estados Unidos es el punto de confluencia de varias placas tectónicas, por lo que los temblores no son inusuales.
Con información de AFP