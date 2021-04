El video por el que se solicitó retirar inmunidad a Aldo Dávila

La Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) presentó una solicitud de antejuicio en contra del diputado Aldo Dávila, a quien se le acusa de agredir física y verbalmente a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con la fiscalía, Dávila habría cometido un acto de abuso de autoridad valiéndose de su cargo como diputado.

El hecho que se le imputa ocurrió el 3 de septiembre del año pasado durante una manifestación que se realizó en el Congreso, donde varios estudiantes tenían bloqueado el ingreso al Palacio Legislativo.

Los agentes de la PNC dialogaban con el grupo de manifestantes y Dávila se acercó a verificar qué sucedía cuando uno de los policías le impidió el paso, a lo que el congresista le reclamó: "Usted no me va a poner la mano allí señor, cuidadito conmigo que yo soy diputado y no me va a faltar el respeto, gato abusivo, patán", le infirió.

Luego el congresista empujó al agente y se acercó con los manifestantes para conocer lo sucedido, pero acusó al policía de agredirlo primero.

Según una fuente del MP, la solicitud de iniciar el proceso contra el legislador fue ordenada por la fiscal General, Consuelo Porras, pero se argumenta que hubo una denuncia presentada.

La solicitud para retirar la inmunidad al congresista se presenta dos días después de que este fuera objeto de un supuesto atentado en el que tres personas rodearon el vehículo en el que viajaba y los custodios del legislador disparan e hirieran a uno de los presuntos agresores.