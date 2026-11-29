En plena marcha, un motorista realizaba maniobras imprudentes.
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Durante la noche del sábado 28 de noviembre, un conductor grabó la irresponsabilidad de un motorista en la ruta Interamericana.
Las imágenes muestran al motorista transitando en la ruta parado sobre el vehículo en pleno descenso.
En medio del tránsito del sector el motorista avanzaba de pie tratando de mantener el equilibrio.
La imprudencia al volante del motorista pudo haber provocado un terrible accidente y puesto en peligro la vida de los demás.
Estas son las imágenes:
La ruta Interamericana destaca como una de las vías más peligrosas de Guatemala por su alta siniestralidad.
Datos de autoridades viales señalan que los descensos pronunciados y el exceso de velocidad son factores críticos que provocan constantes colisiones y pérdidas humanas en este tramo.