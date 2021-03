"Tres Kiebres" bromea acerca del antejuicio en su contra (video)

El alcalde de Ipala, Chiquimula, Esduin Jerson Javier Javier, se burló de la solicitud de antejuicio que el Ministerio Público (MP) planteó en su contra por narcotráfico.

___

___

"Tres Kiebres", como es más conocido Javier Javier, compartió en algunas redes sociales un video en el que estaba subido en la parrilla de un microbús.

"Bueno y como me tiraron un antejuicio y ya no quieren que sea alcalde, hoy me tiré a ayudante de bus", dijo el funcionario mientras bajaba un rollo de malla galvanizada.

Algunas personas que se encontraban en el lugar rieron por la broma de "Tres Kiebres".

"Tres Kiebres" es señalado de colaborar con "Los Ipalas", estructura criminal dedicada al trasiego de drogas y al sicariato.

El caso contra el alcalde de Ipala surgió por una alerta del Gobierno de Estados Unidos y mientras el MP investigaba a "Los Ipalas" apareció Javier Javier, quien coordinaba acciones con el líder de esta organización, Carlos Alexander Guerra. "Tres Kiebres" niega dedicarse al narcotráfico, como asegura el MP.

Según la Fiscalía de Narcoactividad, la pelea de boxeo entre "Tres Kiebres" y el alcalde de Mixco, Neto Bran, fue un señuelo para cometer un triple asesinato y se investiga si este evento sirvió para lavar dinero.