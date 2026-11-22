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Un incendio de grandes proporciones arrasó con varios hoteles en la playa de Nungwi, Zanzíbar, Tanzania, provocando la evacuación de 183 turistas y destruyendo cuatro restaurantes y cuarenta tiendas.

Nungwi es un popular destino costero conocido por sus playas de arena blanca y agua celeste, cristalina y calmada.

El incendio comenzó en el hotel Makofi y debido a las condiciones del lugar se extendió rápidamente provocando pánico y desolación.

Los equipos de emergencia debieron enfocarse en los establecimientos que no habían sido alcanzados por el fuego para frenarlo.

No se reportaron muertes o personas heridas de gravedad, únicamente algunos empleados sufrieron daños menores al tratar de huir de las llamas.

¿Qué provocó el incendio en Zanzíbar?

Las autoridades afirman que un horno utilizado para elaborar pan dentro del hotel Makofi habría iniciado las llamas, aunque esta versión aún no ha sido confirmada.

Uno de los factores que favorecieron la propagación de las llamas fueron los techos de palma, un material tradicional utilizado en diversos establecimientos turísticos de la región.

Un total de 183 turistas fueron evacuados y llevados a las localidades de Mchangani y Matemwe, varios hoteles se unieron y ofrecieron estancia gratuita.

Muchos visitantes perdieron sus pasaportes, dinero y pertenencias con las que viajaban.

MIRA:

BREAKING NEWS A massive fire has erupted in Nungwi, Zanzibar, destroying several hotels, restaurants and shops. Around 183 tourists have been evacuated. Authorities are investigating the cause of the fire. More updates to follow. https://t.co/qEAc8fTwfJ — KIBOGOYO (@Kibogoyoo) November 22, 2026

ZANZIBAR: DEVASTATING FIRE DESTROYS HOTELS AND BUSINESSES ALONG THE BEACH ‍♂️‍♂️‍♂️ A holiday afternoon turned into a scene of chaos and desperation in Nungwi, northern Zanzibar, Tanzania, as a massive fire spread through several tourist establishments located near the beach. ⚠️ IMPORTANT: Authorities are still investigating the cause of the fire, and the final assessment of the damage is pending. Nungwi, Zanzibar, Tanzania. #Zanzibar #Tanzania #Fire #BreakingNews #InternationalNews #Tourism #Nungwi — InnoeMachizy (@InnoeMachizy) November 22, 2026