Los videos de Anne Heche previo a chocar y provocar incendio

En redes sociales salieron a luz los instantes previos al trágico accidente que tuvo la actriz Anne Heche. En el material captado por cámaras de seguridad de algunas residencias se aprecia la velocidad a la que iba conduciendo en una estrecha calle.

En TMZ y a través de redes sociales se aprecia los clips de Heche conduciendo a gran velocidad por una tranquila y estrecha calle secundaria de un vecindario en el área de Venice Beach en su Mini Cooper azul.

Según el medio el mismo día que Anne se estrelló en Los Ángeles se emitió un episodio de su podcast llamado "Better Together" que da detalles de que al parecer estuvo bebiendo más de la cuenta.

En una conversación que compartió con Heather Duffy, publicada el mismo día, Anne y Heather aparentemente lucen un poco ebrias, a medida que corre el episodio se escuchan alcoholizadas aunque no es seguro si se la grabó antes de la tragedia u otro día.

También circula una fotografía de Heche luego de estrellarse contra un portón del parqueo de unos apartamentos, la famosa fue grabada antes de escapar y es posible notar que llevaba una botella de alcohol en el auto.

Mira los videos:

(Foto: Oficial)

EXCLUSIVE: Video shows the vehicle owned by actress Anne Heche speeding down a Mar Vista street moments before crashing into a home and sparking a fire. The story on @CBSLA 5pm. pic.twitter.com/1H93z5aVx7 — Rachel Kim (@CBSLARachel) August 5, 2022

Así es el programa de la famosa: