Filtran videos en donde la expareja de José Manuel Figueroa lo acusa de abuso físico

A través de varios videos, Farina Chaparro, expareja de José Manuel Figueroa, mostró el abuso sufrido en manos del hijo de Joan Sebastián.

El cantante de música regional mexicana, José Manuel Figueroa, enfrenta una polémica, pues la modelo Farina Chaparro ya había compartido a través de su cuenta de Instagram algunas imágenes en las que daba a entender que haría una denuncia y luego fueron filtrados videos tomados por él, retomados y expuestos esta mañana por el matutino Sale el Sol.

En el primer video, ambos están teniendo una fuerte discusión y Chaparro está llorando mientras se encuentra sentada en el suelo, desde ahí muestra los supuestos golpes que su pareja le dio minutos antes de que comenzara a grabar.

“Así llorando quiero que me grabes, que estoy cansada de cada humillación. Tengo aquí siete horas y no has dejado de humillarme”, comenzó la modelo para continuar a mostrar sus heridas: “Este golpe ya me lo hiciste a los 10 minutos de haber llegado”, dijo enseñando su cuello.

¡José Manuel Figueroa enfrenta una fuerte polémica! El cantante es señalado de violencia, humillaciones y fuertes peleas contra la modelo Farina Chaparro. Aquí el video y audio de la controversia.#PájarosEnElAlambre en #SaleElSol: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/bPyMN7DCC3 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) July 21, 2021

Los videos habrían sido tomados por Figueroa al intentar burlarse de su pareja por su comportamiento, pero resultó siendo una denuncia por parte de la modelo.

“No te vayas a enojar pero si mis fans ven este video, se van a burlar de mí. Quiero que sepas que este es el mejor TikTok que he visto en mi vida”, dijo el cantante mientras Farina le contestaba “ya no puedo más”.

El segundo video de Chaparro

En el siguiente video, que más bien es una captura de pantalla de una foto de Chaparro mostrando los moretones que tiene en el cuello y un audio que revela otra discusión, José Manuel le asegura que él tiene la forma de hacerla feliz, así como ella también a él, por lo que la modelo contesta: “Yo no la tengo. Me hinqué a suplicarte ‘por favor, para’”.

Según algunas de las publicaciones que ha hecho la modelo en su cuenta de Instagram, llevarían algunos meses de mantener su noviazgo, pues en varias ocasiones ha compartido fotos y videos dentro del rancho del cantante en Juliantla, disfrutando de su alberca y cabalgando con los caballos que serían propiedad de Figueroa.