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Los Ministerios de Gobernación y de la Defensa supervisan los operativos llevados a cabo en Zacapa e Izabal durante el inicio del estado de Sitio que durará 30 días.

El Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, dieron una conferencia de prensa este lunes en Zacapa, en donde junto a Izabal se ha decretado estado de Sitio tras una ola de violencia.

Villeda dijo que han comparecido en Zacapa junto al Ministerio de la Defensa "con el objeto de coordinar todos los operativos, verificar todos los puestos de mando, que están ahorita en apresto para las operaciones, que se llevarán a cabo durante este mes que se ha decretado estado de Sitio".

Asimismo, mencionó que, "parte objetivo de los operativos es tener presencia en el lugar, controlar el territorio, que esta violencia que ha venido sufriendo el departamento de Zacapa no escale a otro nivel".

El ministro Marco Antonio Villeda supervisa los operativos en Zacapa e Izabal. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

De acuerdo con Villeda, las operaciones se llevarán a cabo para buscar la manera de desarticular a las bandas del crimen organizado que están involucradas en narcotráfico, sicariato y otros delitos, con el fin de generar "mayor sensación de seguridad en Zacapa".

Estas acciones, que son coordinadas con el Ministerio de la Defensa, también son gestionadas con el Ministerio Público (MP), ya que entre los operativos se tiene objetivos de hacer erradicaciones de plantaciones de marihuana y cocaína, según comentó Villeda.

El ministro de Gobernación, Marco Villeda se refiere a la presencia de las autoridades en los operativos que se realizan en Zacapa e Izabal durante el estado de Sitio que durará 30 días. Video: Jorge Senté / Nuestro Diario https://t.co/Ghe5eWqyQc — Geber Osorio (@OsorioGeber) November 16, 2026

"Evolución triste"

Sáenz se refirió al desarrollo que ha tenido el crimen organizado transnacional en el país, "Guatemala ha tenido una evolución triste de lo que es la presencia del crimen organizado transnacional, inicialmente éramos un puente de Sudamérica hacia Norteamérica, en donde no había una incidencia en nuestro territorio nacional, únicamente era un paso", dijo.

"Esa evolución ha ido marcando las consecuencias fatales para nuestra población. Ahora ya podemos constatar siembra de ilícitos, proceso de siembra, conversión, incluso hasta término final de polvo blanco en el territorio nacional, en instalaciones denominados laboratorios clandestinos", agregó Sáenz.

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, explica cuáles son los objetivos del estado de Sitio en Zacapa e Izabal. Video: Jorge Senté / Nuestro Diario https://t.co/kWkLHsDPJD — Geber Osorio (@OsorioGeber) November 16, 2026

Con respecto a los objetivos del estado de Sitio, Sáenz explicó que es para proteger a la población guatemalteca de las amenazas y para "control territorial".

De esta manera, se verificará que las estructuras no tengan laboratorios o siembras de ilícitos, y que los corredores estén para el desarrollo y no para actividades ilícitas, según indicaron las autoridades.