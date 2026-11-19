El Bayern Múnich recibe al Colonia en la Bundesliga con el emotivo regreso de Vincent Kompany tras superar una meningitis. Descubre las bajas, la posible vuelta de Musiala y cómo llega el líder al Allianz Arena.
Destacado: Mario Acevedo califica como una final el juego contra Antigua
Bayern, líder de la Bundesliga con 21 puntos, recibe hoy al Colonia por la décima jornada, un duelo que supondrá el regreso de Vincent Kompany al banquillo muniqués.
El técnico belga se había perdido los últimos cinco partidos oficiales al encontrarse bajo supervisión médica (hospitalizado por meningitis).
"Vuelvo a encontrarme muy bien. Disfruté muchísimo del partido contra el Atlético (victoria 2-0 en la jornada de Champions del 3 de noviembre). Fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera como entrenador, a pesar de no haber estado presente", confesó el timonel de 40 años.
Antes del parón, los bávaros cerraron con una victoria 2-1 a domicilio contra el Mainz, mientras que su rendimiento en el Allianz Arena ha sido casi impecable en la liga alemana, con cuatro victorias y un empate (contra el Dortmund), por lo que intentará prolongar la buena racha ante el Colonia.
"La motivación es muy alta para cada partido, pero para este lo es aún más. Espero poder transmitirlo al equipo. Los jugadores regresan ahora de sus respectivas selecciones y siempre puede pasar cualquier cosa", comentó Kompany.
El Bayern no tendrá a los lesionados Manuel Neuer, Serge Gnabry, Ismael Saibary, Luis Díaz ni Alphonso Davies; mientras que Jamal Musiala está más cerca de volver y "probablemente estará", dijo el DT.