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El Fiscal General y jefe del MP afirmó que el caso Solórzano Foppa ha sido resuelto parcialmente.

Dos presuntos integrantes del Barrio 18 fueron ligados a proceso penal por el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, informó este viernes 20 de noviembre el Ministerio Público (MP).

Durante una conferencia de prensa, las autoridades del MP dieron a conocer avances de la investigación y señalaron que el caso está parcialmente esclarecido, aunque las diligencias continúan para identificar a otros posibles responsables.

El secretario general del MP, Edwin Santiago Chavajay, confirmó que las dos personas capturadas y ligadas a proceso penal por asesinato pertenecen al Barrio 18.

Asimismo, informó que los investigadores identificaron varios vehículos que habrían sido utilizados durante el hecho criminal.

El fiscal general Gabriel García Luna indicó que, debido a que el expediente se encuentra bajo reserva, únicamente se divulgará la información autorizada por el órgano jurisdiccional correspondiente.

También aseguró que las investigaciones continuarán y sostuvo que la institución no persigue a personas por su afiliación política o por los cargos que desempeñan.

El Fiscal General y jefe del MP, Gabriel García Luna afirmó que los autores materiales de la muerte de Solórzano Foppa fue la pandilla del Barrio 18. (Video: Wilder López/Soy502) https://t.co/YKZzWNQLEm — Cristobal Veliz (@cristoveliz) November 20, 2026

Investigación por presunta manipulación de evidencias

El coordinador nacional del MP, José Raúl Lamadrid, explicó que parte de las investigaciones se concentró en determinar qué ocurrió durante las primeras horas posteriores al asesinato.

Recordó que inicialmente fueron capturadas dos personas que posteriormente quedaron en libertad por falta de mérito.

Según explicó, durante la audiencia del 18 de octubre, el MP solicitó la falta de mérito y, ante los indicios de una posible implantación de un arma de fuego, se inició una investigación para establecer las circunstancias de lo ocurrido.

Como resultado de esas diligencias, fueron recopilados 20 indicios y capturados siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), señalados por los delitos de abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.

Además, se ejecutaron otras tres órdenes de aprehensión relacionadas con el traslado del arma, por lo que, según el funcionario, suman diez personas ligadas a proceso penal en esta línea de investigación.

Más de 50 allanamientos

Por su parte, el secretario general del MP informó que se han realizado más de 50 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias para identificar a los involucrados en la planificación y ejecución del asesinato.

También se han localizado armas de fuego que fueron remitidas para análisis balísticos y se efectuaron requisas en los centros de detención Renovación 1 y Canadá.

El MP indicó que espera nuevas capturas de presuntos autores materiales e intelectuales, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente el crimen.