Se vistió de Spider-Man y se le declaró la respuesta de ella se hizo viral

Un joven decidió disfrazarse de Spiderman para asistir al cine a ver la cinta "No way home" y declararle así su amor a su amiga que lo acompañó, la respuesta de ella se hizo viral.

Otras noticias: Luces extrañas y avistamientos sorprenden a residentes en Torreón, México

En el video se ve a quien se vistió de “SpiderMan“, a la chica y un tercer amigo que sostuvo un cartel que decía "¿quieres ser mi novia?", el momento no terminó bien.

El chico comenzó a hacer movimientos similares al personaje y señaló a la letrero que sostenía su amigo.

Así le pidió que fueran novios. (Foto: Oficial)

La joven se sorprendió y ele pidió que se quitara la máscara, luego él le repitió la pregunta.

Ella contestó: “¿por qué haces esto?, no tuviste que hacer eso la verdad, ¡no me parece!. Mira cómo la gente está aquí amontonada mirando… ¡Qué vergüenza, en serio, lo que estás haciendo ahorita!”, dijo. No puedo, lo siento. En serio, discúlpame, pero no”, dijo.

Este fue el momento: