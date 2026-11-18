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Empieza a celebrar este fin de año con el "Festival Navideño de la Ciudad 2026" que dará brillo y color a las calles.

Todo está preparado para que la Plaza de la Constitución brille con las luces y las festividades propias de la época.

La esperada pista de hielo. (Foto: Archivo/Soy502)

Estos son los 8 juegos y exhibiciones para chicos y grandes:

1. La Pista Granizada frente a la Catedral Metropolitana

2. El Tobogán Congelado

3. El Árbol Navideño

4. La Villa Navideña Iluminada

5. La Villa de los Duendes

6. La Estación Galáctica

7. El Trencito Navideño

8. El Nacimiento Monumental

Foto: Cucurucho en Guatemala.

La inauguración será el viernes 20 de noviembre a partir de las 19:00 horas.

Eventos imperdibles

1. La Banda FM de Zacapa celebra sus 48 años de trayectoria musical abrirá el festival con su show el 20 de noviembre a las 19:00 horas.

2. El tradicional Mapping Navideño iluminará la Catedral del 17 al 20 de diciembre, con funciones a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas.

3. Bazares Navideños: reúnen a más de 1,600 comerciantes en estos puntos: Octava Calle, 19 Calle Pastores, Parque San Francisco, Plaza Barrios, Plaza Sagrario y Sexta Calle con productos típicos, regalos, comida tradicional y artesanías, promoviendo el comercio popular y el desarrollo económico local.

4. Navidad Encantada en el Mapa en Relieve: un recorrido iluminado con figuras, fogatas, fotografías y gastronomía. Estará disponible del 29 de noviembre al 21 de diciembre, de 17:00 a 22:00 horas, con costo de Q5 para nacionales y Q25 para extranjeros.

Foto: Oficial.

5. Desfile de Bandas: Se realizará el domingo 13 de diciembre, desde el Parque Jocotenango hasta la Municipalidad, con más de 50 bandas participantes.

Toma nota: Cada integrante aporta un juguete, con el propósito de recaudar 4,000 regalos para la tradicional Cena Navideña.

6. Cena navideño: se llevará a cabo el 24 de diciembre, a partir de las 18:30 horas, en el parqueo municipal para compartir tamales, ponche, música y alegría. Los niños recibirán juguetes recolectados durante los desfiles, y las familias podrán disfrutar de una noche llena de unión y esperanza.