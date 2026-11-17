VIVI es la nueva herramienta de inteligencia artificial que puede ayudar a los conductores a conocer los incidentes en el tránsito de la ciudad.
EN CONTEXTO: Municipalidad impulsa app anónima de denuncias para mejorar movilidad
La Municipalidad de Guatemala hizo este martes el lanzamiento oficial de la aplicación móvil VIVI MuniGuate, la cual la pueden descargar los ciudadanos en sus celulares.
VIVI significa Vigía Vial Inteligente, y es una plataforma de inteligencia artificial que le permitirá a los vecinos colaborar de forma anónima y segura con el ordenamiento del tránsito.
En dispositivos de Android se podrá descargar en la Play Store y en los de Apple (iOS) en la App Store sin ningún costo.
Funciones
A través de VIVI MuniGuate se podrán realizar las siguientes acciones:
- Enviar observaciones y sugerencias viales directamente a la PMT.
- Reportar bloqueo de intersecciones y parqueo en línea roja en avenidas principales.
- Denunciar faltas cometidas por transporte pesado
- Adjuntar fotografías y videos como respaldo.
Esta aplicación se presenta como un canal oficial que facilite la denuncia sin confrontaciones directas y fortalezca el cumplimiento de las normas de tránsito por medio de la participación ciudadana.