Vladimir Putin advierte al mundo: no crucen "la línea roja"

El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió este miércoles a Occidente que "no traspasen la línea roja" con Rusia, en medio de crecientes tensiones.

Estados Unidos y la Unión Europea (UE) llevan semanas denunciando que Rusia ha desplegado decenas de miles de soldados en las fronteras de Ucrania. También critican el encarcelamiento del opositor Alexéi Navalni, en huelga de hambre desde hace tres semanas y que, según sus allegados, estaría moribundo.

Su portavoz, Dmitri Peskov, precisó a las agencias de noticias rusas que, con esa "línea", Putin se refería a los intereses de Moscú, a la injerencia en la política interna y a cualquier declaración "insultante" para el país.

“ Los organizadores de provocaciones que amenacen nuestra seguridad lo lamentarán como nunca tuvieron que lamentar cualquier cosa ” Vladimir Putin, Presidente de Rusia

Rusia ha sido objeto de sanciones occidentales a causa del conflicto en Ucrania, la represión de la oposición y acusaciones de ciberataques, espionaje e injerencias electorales. Y cada vez, Moscú ha respondido.

Pero el único asunto internacional que Putin abordó fue el del "intento de golpe de Estado y de asesinato del presidente de Bielorrusia", revelado el pasado fin de semana por los servicios de seguridad de ambos países.

Russian President Vladimir Putin warned the West against ‘provocations,’ amid strained relations with Ukraine and nationwide protests by supporters of jailed opposition leader Alexei over his failing health in jail https://t.co/8Xh6IMfKEP pic.twitter.com/xiN9nonxB5 — Reuters (@Reuters) April 21, 2021

Putin denunció el silencio occidental ante ese caso, un día antes de reunirse en Moscú con su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko, un dirigente muy criticado en Occidente por la brutal represión con la que atajó un movimiento de protesta en agosto de 2020.