Presidente de Ucrania advierte que Putin podría usar armas nucleares

El presidente de Ucrania afirma que el mundo debe prepararse para la posibilidad que Putin use armas nucleares.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky dijo a CNN que "todos los países del mundo" deben estar preparados para que Vladimir Putin, presidente de Rusia, utilice armas nucleares como parte de su estrategia en la guerra frente a Ucrania.



Zelensky también indicó a Jake Tapper, reportero de CNN a cargo de la entrevista, que Putin podría recurrir al uso de estas armas nucleares pues no valora la vida de los ciudadanos ucranianos.



“No solo yo, sino todo el mundo, todos los países tienen que estar preocupados porque podría no ser información real, pero puede ser verdad”, dijo Zelensky durante la entrevista llevada a cabo en su oficina en Kyiv.



“Armas químicas… deberían, podrían hacerlo, para ellos la vida de la gente no significa nada. Por eso”, dijo el presidente ucraniano, "deberíamos pensar en no tener miedo, no en tener miedo, sino en estar preparados. Pero eso no es una cuestión de Ucrania, no es exclusiva de Ucrania, sino de todo el mundo, creo".



Volodymyr Zelensky ha permanecido en Ucrania durante los 50 días que ha durado la guerra con Rusia, durante los cuáles, las fuerzas armadas ucranianas han resistido los intentos del ejército ruso de tomar la capital ucraniana. Incluso han obligado a Rusia a reorganizar sus esfuerzos militares hacia regiones del este y el sur del país.



Adicionalmente, esta semana se hundió uno de los buques de guerra más importantes de Rusia en el mar Negro, lo que de acuerdo con Ucrania, fue ocasionado por un ataque con misiles, pero los rusos afirman que fue debido a un incendio por detonación de munición.



Los funcionarios estadounidenses también se han involucrado y advirtieron la posibilidad que existe en que Putin recurra al uso de armas nucleares tácticas en Ucrania, según indican las usará si se ve acorralado.

"Dada la posible desesperación del presidente Putin y de los dirigentes rusos, dados los reveses que han sufrido hasta ahora en el plano militar, ninguno de nosotros puede tomar a la ligera la amenaza que supone un posible uso de las armas nucleares tácticas o las armas nucleares de bajo rendimiento", indicó en declaraciones públicas el director de la CIA, Bill Burns.