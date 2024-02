"Vuelve la burra al trigo", Curruchiche arremete contra Canadá

-

Rafale Curruchiche arremete y se burla de las sanciones que Canadá impuso en su contra.

Esta mañana de miércoles 21 de febrero, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche, se pronunció verbalmente sobre las sanciones que Canadá impuso en su contra.

"Vuelve la burra al trigo, verdad (...) Aplica en esto, por la narrativa falsa e hipócrita (...) ahora de Canadá", dijo Curruchiche.

Además, Curruchiche aseguró que estas sanciones le dan risa, debido a que "no debe rendirle honores" a ningún país, más que "respetar las Leyes de Guatemala".

Mira aquí el video:

Jefe de la FECI reacciona a la sanción de Canadá pic.twitter.com/DWIBhUBzYN — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) February 21, 2024

Fue mediante dos comunicados emitidos el martes 20 de febrero, donde Canadá sancionó a cuatro funcionarios públicos de Guatemala por cometer actos de corrupción.

En el comunicado de prensa de la institución de gobierno, la ministra de Relaciones Exteriores, Mélanie Joly, anunció un nuevo régimen de sanciones en cuanto a la Ley de Medidas Económicas Especiales para abordar la grave situación en Guatemala.

"Las sanciones de hoy se aplican a cuatro personas por su participación en actividades que promovieron directa o indirectamente la corrupción y por cometer graves violaciones de derechos humanos con impunidad, incluso durante la administración anterior del presidente Alejandro Giammattei y más allá", detalló un apartado de un comunicado.

Los nombres de las otras tres personas agregadas al cronograma de este reglamento son los siguientes:

María Consuelo Porras Argueta de Porres, jefa del Ministerio Público (MP).

Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, fiscal del MP.

Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, juez.