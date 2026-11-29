El epicentro de este movimiento telúrico fue reincidente en el océano Pacífico.
EN CONTEXTO: Temblor de 4 grados sorprende a los guatemaltecos esta noche de sábado
Marcando las 21:47 horas, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó sobre un tercer sismo esta noche del 28 de noviembre.
El temblor se oficializó por el reporte de los expertos, la magnitud fue de 4.3 grados, con una profundidad de 45 kilómetros.
El epicentro fue el Océano Pacífico, donde momentos previos se había reportado ya un sismo.
Ante esta actividad sísmica, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) recuerda la importancia de preparar la mochila de las 72 horas para prevenir ante cualquier emergencia.