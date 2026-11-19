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Buscando apoyar a los productores locales, Walmart realizará una nueva edición de su Mercadito PyMEs, un espacio que reunirá a ocho pequeñas y medianas empresas guatemaltecas que forman parte del programa Una Mano para Crecer.

La actividad se desarrollará el viernes 27 y sábado 28 de noviembre de 2026, de 12:00 a 18:00 horas, en Walmart Roosevelt, donde las familias podrán conocer, degustar y adquirir productos elaborados por proveedores nacionales.

La oferta incluirá café molido, miel, siropes, mermeladas, huevos, helados, frutos secos, chicharrones y artículos artesanales. Estas opciones estarán disponibles para quienes buscan productos para compartir durante las fiestas de fin de año o incluir en sus regalos de temporada.

(Fotografía cortesía: Walmart)

Actividades navideñas para compartir en familia

Además de la exhibición y venta de productos, Walmart contará con una agenda de actividades gratuitas para los visitantes durante los dos días del evento.

Entre las opciones programadas se encuentran:

12:00 a 14:00 horas: tatuajes temporales navideños para niños.

14:00 a 16:00 horas: fotografías con Santa.

14:00 a 16:00 horas: estación para envolver regalos de compras realizadas en Walmart

16:00 a 17:00 horas: presentación de villancicos.

16:00 a 18:00 horas: actividad para colorear galletas navideñas.

Durante toda la jornada también habrá degustaciones de los productos de las pymes participantes, ruleta de premios, música y animación.

(Fotografía cortesía: Walmart)

Un espacio para impulsar a las pymes guatemaltecas

El Mercadito PyMEs forma parte del programa Una Mano para Crecer, mediante el cual Walmart trabaja con pequeñas y medianas empresas proveedoras para facilitar su desarrollo y acercamiento a los consumidores.

Para realizar esta actividad, la compañía asume el 100% de los costos de logística, infraestructura y montaje de los espacios, además de coordinar las actividades de entretenimiento. Esto permite que los emprendimientos participantes se concentren en presentar sus productos, ofrecer degustaciones y compartir la historia de sus marcas sin asumir esos gastos.

“ Para Walmart, abrir espacios que acerquen a las pymes guatemaltecas con nuestros clientes es la mejor manera de celebrar estas fiestas. Este Mercadito PyMEs brinda una plataforma de crecimiento para ocho productores locales. ” Luis Arturo Ramírez , subgerente de Asuntos Corporativos de Walmart Guatemala.

Walmart suma cinco Mercaditos PyMEs durante 2026

La edición de Walmart Roosevelt se suma a las actividades realizadas este año en Walmart Naranjo, Walmart Norte, Walmart Villa Nueva y Walmart Puerta Parada. Con esta quinta fecha, la compañía amplía los espacios de exhibición para que los consumidores conozcan las propuestas de las empresas locales.

Actualmente, más de 130 pymes guatemaltecas forman parte del programa Una Mano para Crecer. Alrededor del 90% son empresas familiares que reciben acompañamiento técnico, capacitación especializada y beneficios como el pronto pago.

Según los datos compartidos por la compañía, durante el último año Walmart compró a estas empresas más de 22 millones de dólares en productos alimenticios, de cuidado personal y textiles, entre otros. Estas operaciones beneficiaron a 2,540 familias.

Con el Mercadito PyMEs, Walmart busca acercar a los consumidores a los productos nacionales y ofrecer a los pequeños negocios espacios para dar a conocer sus marcas y ampliar sus oportunidades comerciales.