WhatsApp cambia y debes aceptar o asumir las consecuencias a partir de este 15 de mayo

Las nuevas condiciones se volvieron una polémica a inicios del 2021, por lo que WhatsApp aplazó el tiempo para que los usuarios los aceptaran.

WhatsApp inaugura una política de privacidad a partir de este 15 de mayo. Esto ha generado dudas en los meses precedentes. Los usuarios reciben estos días mensajes en sus dispositivos móviles para aceptar las nuevas condiciones del servicio.

En enero de 2021 WhatsApp, un servicio que pertenece a Facebook, anunció un cambio en su política de privacidad, programado para el día 8 de febrero. Se expandieron rumores y distorsiones, multitud de usuarios expresaron su preocupación e incomprensión por lo que ocurriría y, ante el desconcierto general, muchas personas pasaron a otras aplicaciones como Signal o Telegram.

En Whatsapp decidieron posponer los cambios hasta mayo mientras realizaban un esfuerzo de comunicación para explicar a los usuarios los cambios.

¿Qué pasará si no aceptas los términos de privacidad?

Los usuarios que no acepten los nuevos términos solo podrán interactuar a través de la pantalla de notificaciones para responder mensajes o llamadas, no se podrá acceder al listado de chats y no recibirá mensajes. "WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a tu teléfono", explicó la compañía.

Eventualmente dejarás de recibir estas notificaciones, volviendo la aplicación inútil. Solo podrás reactivar todos los servicios una vez aceptada la nueva política.

Estos términos no afectarán en la Unión Europea y Reino Unido. Entre las nuevas condiciones de privacidad está: que los datos y contactos de los usuarios serán compartidos con Facebook, Instagram y Messenger.

