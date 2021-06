La WWE buscará llevar a The Rock a Survivor Series

La última lucha de The Rock se produjo en WrestleMania 32 contra Erick Rowan.

EN CONTEXTO: La WWE despide a Braun Strowman y otras cinco superestrellas de sus programas

Luego que la WWE anunciara la salida de varias estrellas tras un reajuste presupuestario, la empresa líder en entretenimiento buscará atraer nuevamente a sus seguidores.

Para ello, la compañía está buscando llevar a Survivor Series a The Rock y elevar el nivel de espectáculo y competencia para este evento.

Andrew Zarian, del podcast Mat Men, dijo que Survivor Series 2021, uno de los cuatro shows anuales más grandes de WWE, se celebrará en Brooklyn, Nueva York.

Será tratado como un espectáculo grande, tal y como van a vender SummerSlam, y por ello quieren contar con la presencia de Dwayne "The Rock" Johnson. Tanto Zarian como Dave Meltzer, de Wrestling Observer, han indicado que ese sería el objetivo de la empresa.

“La esperanza es que Dwayne Johnson haga una aparición en ese show, pero eso no está asegurado”, escribió Dave Meltzer en el último boletín de noticias semanal.

“Si está involucrado, eso lo convertiría en un gran espectáculo y daría crédito al Reigns vs. Johnson para WrestleMania, ya que Johnson está envejeciendo cada año y, si va a luchar, querrá establecer un récord de taquilla. Los dos lugares en los que podría hacer eso serían AT&T Stadium y el SoFi Stadium en Inglewood, CA. El año pasado, cuando se habló de Reigns vs. The Rock, nos dijeron que no sucedería en el WrestleMania de 2021, pero sí que era posible en 2022”, agregó.

*Con información de Solo Wrestling