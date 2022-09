Xavi Hernández habla sobre la situación de Piqué

Sobre la decisión de no darle minutos en liga, ha explicado: "La decisión sobre Piqué es técnica. Depende mi tomar decisiones por lo que veo en el entrenamiento. Si juega Piqué me preguntarás por que no lo hacen Araujo y Koundé. Son 11 y 5 cambios y juegan los que están mejor, como se ha hecho siempre".

Más tarde ha afirmado que: "Tanto él como Jordi están ayudando mucho y están ayudando jueguen o no, son capitanes. Su comportaminto es intachable. No habrá problema jueguen o no jueguen".