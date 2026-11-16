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El estratega español externó su frustración por el partido contra Alemania que cerró la fase de grupos de la Liga de Naciones.

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El técnico de Países Bajos, Xavi Hernández, no ocultó su decepción tras la goleada de 5-0 sufrida ante Alemania en Berlín y calificó el resultado como un golpe para la Oranje.

"Ha sido un shock. No hemos sido fieles a nuestros valores y tenemos que cambiar muchas cosas. Necesitamos jugadores con espíritu. Es vergonzoso y estoy muy decepcionado", comentó el entrenador.

❌ Es la PEOR DERROTA en 121 AÑOS de Países Bajos en partido oficial ‼️ Xavi Hernández, MUY CABREADO con la imagen de sus jugadores #NationsLeaguexDAZN https://t.co/mGdYYHjupt — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) November 16, 2026

El exentrenador del Barcelona asumió la responsabilidad por lo ocurrido, aunque reconoció que sus pupilos también deben responder por su actuación.

Además, ofreció disculpas a los aficionados, al recordar que tres días antes, frente a Grecia, habían mostrado su mejor versión.

Alemania 5-0 Países Bajos. Xavi iguala su peor resultado como entrenador Solo había caído una vez por 5 goles de diferencia. Fue el 10 de noviembre de 2020: Al-Wakrah 5-0 Al-Sadd https://t.co/DU3LPmvNkB — BeSoccer (@besoccer_ES) November 16, 2026

"Hoy mostramos nuestra peor cara. No queremos volver a mostrar esa falta de espíritu. Aprenderemos de esto y construiremos a partir de aquí", manifestó.

El español también reconoció la superioridad alemana y destacó que la posesión del balón no sirve de mucho si no se traduce en resultados.

"Tener el 70 % de la posesión no significa absolutamente nada si el rival te marca cinco goles. Alemania fue mejor, su entrenador preparó mejor el partido y sus jugadores ejecutaron mejor el plan", admitió.

*Con información de agencias