El estratega español externó su frustración por el partido contra Alemania que cerró la fase de grupos de la Liga de Naciones.
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El técnico de Países Bajos, Xavi Hernández, no ocultó su decepción tras la goleada de 5-0 sufrida ante Alemania en Berlín y calificó el resultado como un golpe para la Oranje.
"Ha sido un shock. No hemos sido fieles a nuestros valores y tenemos que cambiar muchas cosas. Necesitamos jugadores con espíritu. Es vergonzoso y estoy muy decepcionado", comentó el entrenador.
El exentrenador del Barcelona asumió la responsabilidad por lo ocurrido, aunque reconoció que sus pupilos también deben responder por su actuación.
Además, ofreció disculpas a los aficionados, al recordar que tres días antes, frente a Grecia, habían mostrado su mejor versión.
"Hoy mostramos nuestra peor cara. No queremos volver a mostrar esa falta de espíritu. Aprenderemos de esto y construiremos a partir de aquí", manifestó.
El español también reconoció la superioridad alemana y destacó que la posesión del balón no sirve de mucho si no se traduce en resultados.
"Tener el 70 % de la posesión no significa absolutamente nada si el rival te marca cinco goles. Alemania fue mejor, su entrenador preparó mejor el partido y sus jugadores ejecutaron mejor el plan", admitió.
*Con información de agencias