Una joven universitaria murió este jueves 4 de marzo luego que un vehículo se quedara sin frenos y chocara contra la joven.

Úrsula Ajanel tenía 20 años y se disponía a hacer un mandado durante la mañana de este 4 marzo. Salió frente a su domicilio a encender su motocicleta que estaba estacionada sobre la 15 avenida y 10 calle, en la zona 3 de la ciudad de Quetzaltenango.

Ella tomó sus cosas y se preparaba para marcharse. De pronto, un picop apareció por la bajada de la avenida y el sistema de frenos falló. El carro perdió el control y se dirigió precisamente hacia el lugar donde Ajanael estaba estacionada.

“Dime si te resbalaste, dime qué te pasó hija, no sé por qué te pasó esto, eres mi vida. ¿Por qué se fue mi consuelo? Ya no vas a llegar a Momostenango y ya no te voy a poder dar tu pasaje para que te regreses”, contó entre lágrimas la madre de Úrsula a Stereo100 Noticias.

Audífonos y mascarilla quedaron cerca de cadáver



Mujer falleció en 15 avenida y 10 calle de la zona 3 #Xela , iba a subir a su motocicleta cuando un vehículo con falla en el sistema de frenos la atropelló. Sus pertenencias quedaron cerca del cadáver.

El departamento de Quetzaltenango vivió una jornada trágica durante este 4 de marzo. En Salcajá, un camión perdió el control y se empotró contra una construcción sobre el kilómetro 188 de la carretera Interamericana. Un albañil murió en ese percance y tres personas más resultaron heridas de gravedad.

#Actualización | Continúa acordonada el área en la 10ª calle y 15 avenida, zona 3 de #Quetzaltenango, donde una mujer murió en un accidente de tránsito.



Vía Moisés Cottom#Stereo100Noticias pic.twitter.com/usbffUbZoI — Stereo100Noticias (@stereo100xela) March 4, 2021

