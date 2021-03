María da Graca Meneghel, conocida como "Xuxa", publicó un video advirtiendo que ella “mató” a su madre tras contagiarla de Covid-19. Luego, aclara que no fue su caso, pero sí el de muchas otras personas.

"Xuxa", la artista brasileña que se hizo famosa como cantante de música infantil en los años 90, quiso hacer conciencia sobre las fatales consecuencias del Covid-19.

“Fui a la playa con mis amigas”, dijo, y al regresar, “abracé y besé a mi madre. La contagié de Covid. Yo maté a mi madre”.

Tras unos segundos de silencio, la artista respiró profundamente y señaló que la historia no le ocurrió a ella, pero sí a muchos brasileños.

“Estamos en el peor momento de la pandemia de Covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de que haya más camas. El dinero ya no es una solución”, sostuvo.

La única salida, continuó, “para evitar el colapso, es convencer, educar, concientizar a la población para que enfrente este momento con seriedad. Hay que luchar contra la banalización, el negacionismo y la negligencia”.

La artista concluyó pidiendo a la gente que se mantenga en casa, que siempre use cubrebocas y siga las reglas.

*Con información de El Universal