Yolanda Andrade reaparecer con tanque de oxígeno y alarma a sus fans (video)

Yolanda Andrade reapareció en un video de Instagram utilizando oxígeno, preocupando a sus fanáticos.

Yolanda Andrade ha preocupado por su salud, pues el 2023 requirió estar hospitalizada por tener un aneurisma en el cerebro. Recientemente, la presentadora se dejó ver con un tanque de oxígeno, alarmando a sus fanáticos.

La conductora reveló que se trataba de un nuevo tratamiento, pero no reveló exactamente de qué se trataba. Aseguró que se está tratando con una doctora a la que le deposita su confianza, recomendándola.

"Tiene unos aparatos muy poderosos aparte del conocimiento y estoy muy sorprendida de todo lo que me ha hecho, de todo lo que me ha pasado y de lo que me está ayudando con mi situación de salud, les pido por favor, porque esto es muy delicado, no estoy recomendando un restaurante ni una faja, es algo médico", aclaró.

Cabe destacar que los seguidores se han preocupado, pues al momento de hablar lo hace con pausas muy pronunciadas, explica Milenio.

Andrade estaría recibiendo tratamiento con Esmeralda Bastidas, según Infobae.

Según Andrade, mencionó que estaba sorprendida por el tratamiento, pues desconocía cuál era la enfermedad que ponía en riesgo su salud.

"Médicamente hablando esto tiene mucha seriedad, por favor búsquenla, no importa lo que tengan, un chequeo, yo estoy muy impresionada porque no sabía lo que tenía y lo que se va a curar y arreglar, muchas gracias por su atención", explicó.