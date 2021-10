YosStop abrió cuenta en Instagram para dar "voz" a mujeres encarceladas

YosStop trata de seguir en contacto con sus seguidores a través de su novio, quien comparte el contenido que ella le pide, fue así como anuncio que inició una nueva cuenta en Instagram donde planea dar voz a las privadas de libertad con quienes comparte.

Se trata del espacio llamado "Una mujer en la cárcel", donde ya aparece la primera imagen de una misiva, hecha desde Santa Martha Acatitla, donde permanece tras ser señalada por posesión de pornografía infantil.

La influencer compartió a su pareja que ha reflexionado en sus acciones y dice que ahora se da cuenta que su propósito es dar voz a todas las mujeres que se encuentran en la cárcel.

El primer post está acompañada de este mensaje:

"La reflexión de la carta que les comparto hoy NO LA ESCRIBIÓ YOSS" El siguiente texto sí:

“¿Hay algo peor que la cárcel? Es una pregunta que me he hecho varias veces. Pensé que después de la muerte de mi papá no habría nada peor que perder a un ser querido… y luego pasó esto. Una amiga tratando de consolarme me dijo: “ya no hay nada peor” y me quedé reflexionando que sí, deben haber muchas cosas peores que no me quiero ni imaginar y que no me gustaría vivir. Para mí esto es lo peor que me ha pasado, pero otras personas han vivido cosas aún peores. por eso quiero amplificar la voz de mujeres en la cárcel. Aquí les dejo una reflexión de una de ellas. Atentamente: Una mujer en la cárcel".



"Decidimos abrir una nueva cuenta dedicada a publicar las reflexiones de mujeres que hayan vivido este tipo de situaciones y las quieran compartir con los demás para aprender juntos, manden foto de su carta contando su historia a unamujerenlacarcel@gmail.com. Los quiero, Yoss,. Publicado por G.G.".

Las imágenes son de una carta escrita a puño y letra por la reclusa.

YosStop fue denunciada a inicio de año por Ainara Suarez, la víctima de una violación múltiple que ocurrió cuando era adolescente.

La Youtuber mexicana ofendió a la perjudicada, afirmando que fue su culpa y además compartió los videos del hecho a sus seguidores, por ello se encuentra en la cárcel.

Este es el mensaje: