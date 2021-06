Youtuber se despide de sus seguidores antes de morir (video)

El "youtuber" británico, Alex Dragomir, quien compartía su pasión por el fútbol en sus redes sociales, se despidió de sus seguidores antes de entrar al quirófano, tras lo cual murió en medio de una cirugía de corazón.

El "youtuber" Alex Dragomir fue diagnosticado con una afección del corazón y estuvo compartiendo en sus redes un poco de su odisea a la espera de un trasplante que le salvaría la vida.

Pero, el joven británico, de 17 años, no resistió la operación de corazón abierto.

"Mi corazón está débil. Desafortunadamente, esto no va a mejorar", reveló el chico, en uno de sus últimos videos.

"Siempre hay esperanza, pero esto no va a mejorar. Básicamente estoy esperando un trasplante de corazón. Están esperando que un donante me dé un nuevo corazón", explicó en uno de sus posts.

El adolescente contó en Twitter que se sometería a un procedimiento quirúrgico para intentar salvar su vida, pero reveló estar consciente de los posibles resultados negativos, así que desde su cama de hospital, previo a la intervención agradeció todo el apoyo.

"Voy a entrar a un procedimiento para salvar mi vida. Si no funciona, entonces ha sido un tiempo maravilloso, mi gente, gracias por todo lo que han hecho para mí", escribió.

"Oremos para que salga de esto y oremos para que engorde y mejore mi condición después de esto para que vean el progreso y que no digan que no pueden hacer nada después de la cirugía" cerró.

Ese mismo día, su hermana informó la muerte de Dragomir: "Hola, como ya todos deben saber mi hermano falleció hoy", escribió.

"Tuvo una operación muy difícil que duró siete horas, pero su corazón ya no resistió. Estaba demasiado débil para sobrevivir, el cielo ganó otro ángel, él era mi roca, mi todo. DEP Alex", expresó.

LA DESPEDIDA DEL YOUTUBER: