Un influencer ha tomado la decisión de hacer una rifa con dos de sus vehículos y así ayudar a personas que se han enfermado de Covid-19.

Scott Adrián Moreno, que en Youtube cuenta con su canal Scott Traveling Channel, informó que realizaría la rifa para conseguir fondos para la compra de tanques oxígeno y prestárselos a quienes requieran el apoyo.

“La situación está muy culey, ya me quedé sin dinero para seguir comprando tanques y ayudar, y la vida no tiene precio así que tengo 2 carros y he tomado la decisión de rifarlos ya después podré comprarlos cuando las cosas estén bien", dice Moreno en su video.

El influencer dijo que espera ser criticado por la rifa. Sin embargo, explicó: "Con críticas no se salvan vidas. Prefiero intentarlo y que me critiquen, que ser indiferente con el dolor de las personas que están perdiendo familiares”.

De acuerdo con diversos testimonios en redes sociales, el influencer reunió a diez doctores para que den consultas por WhatsApp a aquellos que no pueden pagar el doctor. Además, tiene 50 tanques de oxígeno que presta a quién lo necesita.

Se espera que unas 2,500 personas participen en el sorteo para continuar con la labor altruista de la compra de tanques de oxígeno y el pago de los médicos que brindan asistencia a personas de escasos recursos.