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El Zapote Brewing Company anuncia el regreso de Vienna Lager, una cerveza artesanal que tuvo su primera edición en 2021 y que vuelve al mercado guatemalteco para quienes buscan conocer diferentes estilos y perfiles de sabor.

Esta propuesta pertenece a la familia Lager, caracterizada por sus procesos de fermentación a temperaturas controladas y su perfil refrescante. Su elaboración tiene como protagonista a la malta, que aporta un color ámbar y notas a cereal, galleta y pan tostado, acompañadas de matices de caramelo y un ligero dulzor.

El resultado es una cerveza de cuerpo medio, textura suave y final limpio, características que permiten explorar sabores maltosos sin perder la frescura asociada a este estilo.

“ Con el regreso de Vienna Lager queremos recuperar una cerveza que dejó una huella especial en nuestros consumidores. Su aceptación en 2021 nos demostró que existe un interés por propuestas que ofrecen personalidad y profundidad de sabor. ” Luis Rodríguez , gerente de El Zapote Brewing Company.

Vienna Lager: un estilo con historia

El origen de Vienna Lager se remonta a Austria, alrededor de 1841, cuando el maestro cervecero Anton Dreher desarrolló una técnica de malteado que permitió obtener maltas de tonalidades claras y cobrizas.

Con el paso del tiempo, este estilo llegó a otros países europeos y cruzó el Atlántico hasta México durante el siglo XIX, donde encontró un espacio para desarrollarse gracias a cerveceros de origen europeo, entre ellos Santiago Graf.

Una de sus características es el equilibrio entre las notas de la malta y la frescura de las cervezas Lager. Para conseguirlo, su elaboración requiere fermentación a temperaturas controladas, generalmente más bajas que las utilizadas en las cervezas Ale, seguida de una etapa de maduración en frío.

(Fotografía cortesía: El Zapote Brewing Company)

Este proceso contribuye a desarrollar un perfil limpio y suave, en el que predominan los sabores de la malta.

Una de las particularidades de Vienna Lager es que demuestra cómo una cerveza Lager puede ofrecer una experiencia de sabor con mucha personalidad. Sus notas a galleta, cereal y pan tostado, junto con sus matices de caramelo, crean un perfil versátil y equilibrado. Es una propuesta que invita a descubrir nuevos matices en cada sorbo, comentó Rodríguez.

¿Con qué platillos se puede acompañar?

Por sus notas maltosas y tostadas, Vienna Lager puede acompañar diferentes preparaciones. Entre las opciones de maridaje se encuentran carnes a la parrilla, hamburguesas, embutidos y platillos ahumados.

También puede combinarse con quesos semicurados y comidas que incluyan un ligero toque de especias, por lo que es una alternativa para integrar en distintas experiencias gastronómicas.

(Fotografía cortesía: El Zapote Brewing Company)

¿Dónde encontrar Vienna Lager en Guatemala?

El Zapote Brewing Company comercializará esta edición en dos presentaciones:

Botellas de 12 onzas.

Barriles de 20 litros.

Los consumidores podrán encontrarla en Super24, Tabernas Hoppy y ApptuHogar. Su disponibilidad se mantendrá hasta agotar existencias.

Con el regreso de Vienna Lager, El Zapote Brewing Company amplía las opciones de cerveza artesanal disponibles para los consumidores guatemaltecos interesados en conocer diferentes estilos y tradiciones cerveceras.