"Fue increíble": Stephanie Zelaya habla tras su triunfo en "Viña del Mar"

Stephanie Zelaya conversó con Soy502 acerca de su increíble experiencia al recibir la "Gaviota de Plata" a "Mejor Intérprete" en Viña del Mar.

La guatemalteca se encuentra de gira por los medios chilenos tras haber recibido la noche del 23 de febrero el primer premio en la historia de la gala para Guatemala por gran voz.

Stephanie expresó su sentir al estar en este importante escenario durante 3 noches:

"Fue increíble, estar ahí y representar a Guatemala ya era espectacular, poder ponerme la bandera y hacer lo que amo fue un momento muy lindo, la primera noche que entré al escenario, estuve varios días afónica y no podía ensayar, por ende no había podido probar mi voz, lo hice hasta el primer día porque necesitaba cuidarme, por esto pasé mucha adrenalina y cuando canté fue una sensación indescriptible, inicié tocando el piano y antes de empezar volteé a ver al público y noté la energía del lugar, solo pensé: 'gracias Dios por ese momento, por poder sentir a mi país conmigo, por poder hacer lo que amo y estar en ese escenario que he soñado tanto' ¡fue increíble!".

"Una vez empecé a cantar viví un momento tan especial que para mí ya era ganancia, pero además el hecho de llevar una Gaviota a casa, a mi Guatemala, ¡no lo puedo describir!, el país está lleno de talento y de artistas que le ponen tanta garra y tanta emoción a lo que hacen, que para mi representarlos no tiene precio, estoy feliz y emocionadisima, aún no me la creo", dijo la cantante.

(Foto: Instagram)

Zelaya también reveló qué sintió al estar delante el exigente público chileno conocido como el "Monstruo" quien la ovacionó desde el primer show:

"Fue muy especial, pues al llegar a Viña te preparan psicológicamente ya que el público se caracteriza por ser muy honesto y sincero, al punto de abuchearte si el espectáculo no le gusta, todo puede pasar, ellos de verdad expresan lo que sienten, siempre dije: 'lo que quiero es cantar con el corazón y conectar con la gente', sé que es una competencia pero quise dar lo mejor sin pensarlo, he trabajado tanto por este momento que para mí ya era un honor poder representar a mi país y cantar con el alma una canción que nació en mi cuarto a media pandemia".

"Cuando terminé, al escuchar a los asistentes aplaudir como lo hicieron fue increíble, hubo gente que se paró a aplaudirme, estoy súper contenta de cómo me recibieron y por los comentarios lindos de la gente en redes sociales, tanto de Chile, como de diferentes países de Latinoamérica, no tengo palabras, estoy súper agradecida con quienes me recibieron".

La guatemalteca también habló de la reacción de sus compañeros de competencia al escuchar a Guatemala como ganadora:

"Fue un momento muy lindo, una energía muy especial, pues fue una competencia muy sana, entre todos nos apoyamos, tenemos nuestras propias carreras y todos vinieron por amor a la música, se sintió una energía muy linda en todo momento de la competencia y cuando levanté esa Gaviota, que celebraran conmigo y que gritaran: '¡Zelaya, Guatemala!' y me pidieran que nos tomáramos fotos fue muy especial, vivir este momento así y sentirme tan acompañada por artistas tan talentosos es indescriptible, todos se alegraron por mí, fue un momento lleno de gratitud y agradecimiento, no puedo estar más feliz".

Acerca del apoyo que recibió de Guatemala recalcó:

"Los sentí presentes desde el día uno hasta la final, ¡esto es de ustedes, para toda mi Guate linda!, esta Gaviota es del país, es de todos los artistas guatemaltecos que le ponen amor a lo que hacen, para poder vivir del arte y llenar así a otra gente. Gracias a quienes estuvieron pendientes, a quienes votaron por mí, gracias por sus mensajes, no me sentí sola, tengo muchísima gratitud, mucha paz, los pude sentir conmigo, viví un momento histórico y me sentí acompañada de cada uno de ustedes, no tienen idea, ¡gracias!, esto va para quienes sueñan en grande, sepan que con trabajo se puede lograr".

ESTA ES LA ENTREVISTA:

Primera parte:

La #guatemalteca @zelayasteph conversó con @soy_502 acerca de su experiencia al ganar la #GaviotadePlata en #VINA2023 pic.twitter.com/zGHUsEsLQs — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) February 24, 2023

Segunda parte: