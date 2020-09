Zoológico de Miami cumple el deseo de una pequeña con cáncer

El zoológico de Miami, Florida, cerró desde el 4 de julio debido a la pandemia del Covid- 19, pero este viernes hizo una excepción y abrió sus puertas por una pequeña de 8 años, que tiene cáncer cerebral.

Se trata de Jadyn Blanco y es una amante de los animales. La pequeña recibió una visita privada en el zoológico más grande de Florida, a donde llegó en una limusina blanca.

Momento en que la pequeña interactúa con una pitón. (Foto: Zoo Miami)

Llena de emoción, Jadyn pidió interactuar con una inmensa serpiente pitón tumbada en el suelo, dio de comer a las jirafas y fue recibida por Ron Magill, director de Comunicaciones del zoológico, además de ser el conductor de la serie audiovisual, Zoocademy, creada para acompañar a las personas en sus casas mientras el parque está cerrado.

Thanks to @makeawishsfla for bringing us a very special visitor today! 8-year-old Jadyn won't let a brain tumor stop her passion for animals and exploring the world around her. ❤️ Her wish was to meet Ron Magill and explore the Zoo––so we did just that! pic.twitter.com/1l9wYtc2KU — Zoo Miami (@zoomiami) September 4, 2020

La visita con sus familiares se coordinó a través de la fundación Make-A-Wish (Pide un deseo), la cual se dedica a "brindar momentos de esperanza, alegría y transformación" para los niños y niñas que atiende.

La organización sin ánimo de lucro, con sede en Arizona, ha cumplido los deseos de más de 300 mil niños con enfermedades graves alrededor del mundo, desde 1980.