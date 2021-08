Expareja de Sammy Pérez rompe el silencio y habla de las acusaciones

La prometida del fallecido Sammy Pérez, Zuleika Garza, ha sido atacada luego de que los familiares del comediante la acusaran de dejar a cero las cuentas del comediante.

En una entrevista con el medio, De Primera Mano, Zuleika Garza narró que las acusaciones de los sobrinos del que fuera su prometido, Sammy Pérez, han afectado su vida personal y a los familiares con los que convive.

“Mis hijos han salido muy afectados de todo esto, especialmente mi hija, hace poco se me desmayó, tiene arritmia cardiaca y está un poco malita de su corazón. Hace unos días se me quería suicidar por todo lo que decían es muy depresiva”, dijo la expareja del comediante fallecido por Covid-19.

Garza también contó que alguien filtró la dirección de su domicilio y que cada vez que sale de su hogar, la gente la critica e insulta, esta situación también la han vivido sus padres, quienes, según su testimonio, han presentado un estado de salud débil como consecuencia de los ataques por parte de otros.

“Dieron la dirección, no sé quien y tomaron fotos de la casa de mis padres. Yo a la calle no puedo salir porque la gente me dice de cosas, a mi hija le dicen de cosas y si yo continúo con todo esto se va a seguir más y mi hija se va a afectar más”, dijo Garza. “Se le subió hasta el tope la presión a mi papá y ha estado un poco mal de su presión y la diabetes. Aveces digo: ‘por ellos es lo único que no quisiera hablar’, los empiezan a ver, les empiezan a decir y esto nunca va a parar”, sentenció.

Sin embargo a todo esto, los conductores del programa de revista aseguraron que Garza no quiso responder ante el cuestionamiento de si ella tomó o no el dinero, fruto del trabajo de Sammy Pérez.

Cuentas de Sammy a 0

A través de una entrevista a los medios Sale El Sol, donde Yessica Pérez aseguró que después de tener acceso a las dos cuentas de su tío pudieron comprobar que no tenían fondos.

“Ya checamos dos bancos y efectivamente esas dos cuentas están en ceros, pero aún falta una cuenta por revisar. Creemos que la única que no ha tocado es la de Grupo Televisa y estamos esperamos la respuesta. Tristemente esa mujer se aprovechó de mi tío”, comentó.

“Nos dijeron que aproximadamente estos movimientos se realizaron hace un mes y cachito; mi tío apenas va a cumplir un mes de fallecido”, añadió.

Yessica aseguró que Zuleika no tenía derecho a las tarjetas, “Mi tío no le dio el poder como tal, pero cuando él estaba muy mal y lo hospitalizaron, el doctor realizó una llamada y ahí fue donde se aprovechó y le pidió sus claves”.

La sobrina de Sammy también reveló que no iniciarán ninguna acción legal contra Zuleika.

“No tenemos pensado denunciarla porque la verdad ya estamos muy cansados de esa señora y lo único que le podemos decir es que ojalá el dinero le dure, porque el dinero mal habido no dura, como dicen por ahí”, comentó.

Finalmente comentaron sobre el apoyo que siguen recibiendo de Eugenio Derbez: “Nos apoyaron en todo, no con la deuda del hospital pero sí con los gastos funerarios tuvimos apoyo al cien por ciento. Tuvo mucha aportación y nunca nos abandonó, de principio a fin estuvo con nosotros y con eso nosotros estamos tranquilos”.